Молельную комнату открыли для солдат-контрактников в Феодосии

Молельная комната открыта и освящена в воинской части батальона, базирующегося в Феодосии (Крым).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, настоятель местного храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы протоиерей Александр Винник оборудовал для молельной комнаты иконостас, полки для библиотеки с православной литературой и даже лично расписал орнаментом стены.

«По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря отец Александр на протяжении уже нескольких лет проводит пастырскую работу в ремонтном батальоне, где военные служат на контрактной основе», - отметили в пресс-службе епархии.

В сообщении уточняется, что протоиерей два раза в месяц приходит в часть, чтобы побеседовать с военнослужащими на духовные темы и ответить на их вопросы. Он также помогает военным в подготовке и проведении Рождества Христова, Пасхи и других православных праздников.

