В Зарваницу приедет глава правительства государства Ватикан

Глава УГКЦ Любомир, епископы УГКЦ, представители иерархии РКЦ в Украине, Кардинал Джованни Лайоло и Апостольский Нунций в Украине Архиепископ Иван Юркович 18-19 июля будут участниками Всеукраинского паломничества к Марийскому духовному центру, что в селе Зарваница на Тернопольщине. Отдельной делегацией в Зарваницу приедут представители Католической церкви Испании. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Всего на паломничество ожидают 60-80 тыс. паломников, рассказывает Епарх Тернопольско-Зборивский Владыка Василий (Семенюк).

«Из Полтавщини верующие едут на паломничество двумя автобусами. Из Донбаса – поездами, как и с других восточных и центральных областей Украины. А вот из Каменца-Подольского, Хмельницкого и западных областей тысячи паломников со своими священниками будут идти пешком», - говорит Владыка Василий.

На Тернопольщине, по словам епископа, пешие паломничества отправятся в Зарваницу из каждого из 17 райцентров. Нынешнее Всеукраинское паломничество посвящено священничьему призванию.

Кардинал Джованни Лайоло и Блаженниший Любомир будут иметь приветственное слово к паломникам после похода от парафиальной церкви к надворной каплице, которая состоится в первый день богомолья.

«Отдельно хочу сказать о приезде епископов из Испании. Там работают много наших работников. И владыки хотят посмотреть на родную землю людей, которые продемонстрировали свою большую набожность и трудолюбие», - рассказывает Владыка Василий.

