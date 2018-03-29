Легко ли исследовать чудеса

Исследованием чудотворных икон тернопольчанин Зиновий Колесник занимается неслучайно. В 28 лет он попал в автокатастрофу, после которой, по всем медицинским показателям, уже никогда не должен был бы ходить. «Я лежал с искалеченным позвоночником, изо всех сил молился и говорил себе, что если произойдет чудо, и я встану на ноги, то всю жизнь посвящу Богу», - рассказал он.

И чудо произошло! Когда он в первый раз начал двигать ногами, посмотреть на это пришел весь персонал нейрохирургического отделения. А уже после длительного лечения, когда смог, наконец, обходиться и без инвалидной коляски, и без костылей, молодой мужчина поступил в духовную семинарию. Начав духовную практику, решил взяться за чрезвычайно интересное и не менее сложное дело - исследование чудотворных икон.

Энергетика «Иверская вратарница»

«Меня всегда интересовали необычные истории, которые происходили и происходят с иконами, - их неожиданные обновления, слезо- или мироточення, исцеление людей, - говорит отец Зиновий. - А впервые свидетелем такого явления я, кстати, стал еще ребенком - до сих пор как будто вижу тот чудесный свет, которым вдруг засветился нимб над головой Иисуса на иконе в сельском доме моей тети. Впоследствии ту икону забрали куда-то на какие-то исследования, и как я потом не старался, так и не удалось ее разыскать».

В 1992-ом отец Зиновий был делегирован в Европу для работы с архивами Украинской автокефальной церкви. Во время этой поездки побывал во многих известных святых местах мира и исследовал чудотворные иконы Пресвятой Богородицы во французском Люрди и Матери Божьей Ченстоховской в Польше. Опять же по религиозным делам попал в США. И там, в храме святого Николая Мирликийского в Чикаго, встретился с особенной в своей жизни иконой - «Иверской вратарницей».

«Как только увидел ее, чрезвычайно сильная энергетика как будто положила меня к подножию. Простоял на коленях вплоть до закрытия храма. Поняв мое состояние, тамошние священнослужители позволили остаться около иконы и на ночь, поэтому я так и промолился до утра в закрытом храме, не чувствуя даже намека на сон. В тот день как раз начался Великий пост, и я все сорок дней приходил к храму и стоял всю службу на коленях возле этой иконы», - рассказывает исследователь.

Видимо, и икона «почувствовала» отца Зиновия, глубину его веры и искренность намерений, потому что ему даже удалось ее изобразить. До того это не раз пробовали сделать другие люди, но нанесенные на бумагу штрихи непонятным образом исчезали, в этот же раз так не произошло (следует отметить, что отец Зиновий специально учился иконописи и изучал сакральное искусство. - Авт.). Более того - со своей копией, воспроизведенной на полотне украинским священником, «Иверская вратарница», похоже, поделилась и своей чудодейственной силой. Иначе не было бы дальнейших удивительных событий. Через два года «Вратарница» отца Зиновия заплакала целебными слезами. Произошло это во время крестного хода на Закарпатье. Прозрачную жидкость, которая вдруг потекла из глаз образа, брали и на химический, и на биологический, и даже на криминалистический анализ. Однако, по словам отца Зиновия, было доказано, что она идентична человеческим слезам, но имеет сверхприродное происхождение. Способность исцелять впоследствии была доказана десятки раз, и едва ли ни первым почувствовал это управляющий Ужгородско-Закарпатской епархией преосвященный Кирилл. Он долгое время имел проблемы с глазами, но после того, как их трижды помазали слезами «Иверской вратарницы», эти проблемы исчезли, хотя ранее лекарства давали лишь временное облегчение.

Целебные слезы

«Икона плакала полгода. Но и потом помазание теми слезами, которые я шприцем собирал в специальную емкость, помогали людям. Много случаев зафиксировано и подтверждено документально. К примеру, в первый раз после помазания смог стать на ноги парень из Ивано-Франковщины, больной детским церебральным параличом. Перестал задыхаться от тяжелых приступов астмы двухгодичный Назарчик из Тернополя. Или один из последних случаев: из окна второго этажа выпала маленькая девочка, и в очень тяжелом состоянии попала в реанимацию. Улучшение не наступало, пока ребенка не помазали теми чудодейственными слезами, а принесенное мамой детское белье не приложили во время литургии и молебна к иконе», - рассказывает отец Зиновий.

На протяжении нескольких недель, когда «Иверская вратарница» отца Зиновия была выставлена в одном из тернопольских храмов, к ней приходили сотни людей, и немало из них убедились в чудодейственности образа. Отец Зиновий рассказывал о стареньком мужчине, который вроде бы из-за родового проклятия был много лет прикованный к кровати и которого к иконе принесли на носилках, а после помазания и молитв он смог стать на колени и даже присесть. Рассказал также о девочке-подростке, на животе которой образовалась язва и, что бы не делали врачи, не заживала. Но после двух недель, на протяжении которых девочка не пропустила ни одной из двух ежедневных служб, на месте язвы осталось едва заметное пятно. Об удивительных фактах исцеления, подтвержденных подписями очевидцев событий, собранно целую тетрадь. Кстати, подтверждение чудодейственности той или иной иконы или места тщательным образом документируется. После того, например, как становится известным соответствующий факт, происходит заседание епархиального совета, создается акт обследования, который, кроме подписей и печатей, утверждается еще и на святом Евангелии. Все обнаруженное детально описывается, документируются свидетельства очевидцев, и только потом факт фиксируется патриархатом как чудо. То есть просто придумать, как это может кому-то показаться, такое событие практически невозможно.

Лаборатория - в каплице

Исследование чудес - дело скрупулезное. Оно требует, кроме сил и времени, еще и специальных знаний. Поэтому в настоящий момент отец Зиновий занимается только исследованием чудотворных икон и сопровождением их с крестной поступью по епархиям. Он, как миссионер, путешествует не только по Украине, но и по миру. Для этого пять лет тому назад создал специальную походную церквушку - такой себе небольшой разборный храм. А во Львове у него есть церквушка-лаборатория, где он и исследует чудотворные вещи и образы. Работал, например, с древней статуэткой Богородицы, глаза которой всегда сияют на Покрова. Также исследовал созданную в восемнадцатом веке икону Николая Мирликийского. «Исследователь и хранитель чудотворных икон и мест, искусствовед сакрального искусства», - так назван Зиновий Колесник в документе Львовской национальной Академии искусств, где он повышал квалификацию на кафедре сакрального искусства. Он также проводил историко-аналитические исследования явлений чудотворных икон ХVIII-ХХ cт. и читал студентам лекции об этом. А в 2004-ом защитил докторскую диссертацию на тему «Чудотворные иконы Украины». Вышла в свет и его книжка «Чудеса Пресвятой Богородицы».

Светлана МЫЧКО, "Україна Молода"