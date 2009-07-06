Древнейший список Библии выложен в Интернет

Синайский кодекс, один из двух старейших греческих списков Ветхого и Нового заветов (IV век), оцифрован и выложен в сеть. Около 800 листов находятся по адресу codexsinaiticus.org. Проект по виртуальному воссоединению кодекса занял около четырех лет, в нем приняли участие четыре библиотеки: Британская, Российская Национальная, библиотека Лейпцигского университета и библиотека монастыря святой Екатерины на Синае, сообщает lenta.ru со ссылкой The Daily Telegraph. По данным газеты The Guardian, проект стоил около миллиона фунтов стерлингов.

Листы кодекса хранятся в четырех вышеупомянутых библиотеках; из-за исключительной хрупкости манускрипта к работе с ним допускают очень небольшое число исследователей. Теперь же кодекс доступен для всех. Пока тексты снабжены только английским переводом, но в будущем создатели проекта Codex Sinaiticus собираются дополнить его русским и немецким.

В электронное издание кодекса включены листы, найденные в библиотеке монастыря святой Екатерины в 1975 году: это их первая публикация. Благодаря оцифровке ученые уточнили также число писцов, работавших над кодексом: ранее считалось, что их было трое, теперь выяснилось, что их было четверо.

Синайский кодекс наравне с Ватиканским отражает историю складывания канона библейских текстов. Например, в Синайском кодексе Евангелие от Марка короче более поздних вариантов на 12 стихов: в нем нет эпизода с появлением воскресшего Христа перед апостолами.

