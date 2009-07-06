В Крыму отслужили молебен по сохранению мира во время курортного сезона

В кафедральном Петро-Павловском соборе Симферополя (Крым) по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и по просьбе руководства Крымского территориального командования внутренних войск МВД отслужен молебен перед началом основной фазы курортного сезона с участием военнослужащих ВВ МВД. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

"Значение слаженной работы ВВ МВД по охране правопорядка существенно увеличивается в период курортного сезона, когда в Крым съезжается огромное количество людей. Перед сотрудниками, охраняющими правопорядок, молодыми, но достаточно подготовленными стоит задача обеспечения спокойной жизни отдыхающих и жителей полуострова, профилактика правонарушений", – отметили в пресс-службе.

В просительном молебне перед началом основной фазы курортного сезона священнослужители кафедрального Петро-Павловского собора Симферополя молитвенно призвали благословение Божье на служение по сохранению мира и спокойствия на крымской земле. По окончании молебна клирик кафедрального собора протоиерей Николай КОРНУТА пожелал сотрудникам ВВ МВД помощи Божьей в охране правопорядка на Крымском полуострове и благополучного возвращения в свои семьи после очередного дежурства.