Распущенность ведет к краху

«Не знаю, сколько властей есть у этой комиссии, но как государственная институция она обязана обращать внимание на то, что с моральной точки зрения может быть вредным для государства, для общества», - сказал Блаженнейший Любомир, Глава УГКЦ, в интервью газете «Левый берег», отвечая на вопрос об его оценке деятельности комиссии. Это должна быть не полицейская институция, а структура, какая пятнает все морально нездоровое, обращая на него внимание и общества, и власти. Маленький пример: если там, где много детей, устами спортивных звезд пропагандируют алкоголь, то не стоит удивляться, что дети будут пить.

Предстоятель УГКЦ сказал, что Комиссия по вопросам защиты общественной морали должна быть чуткой матерью, которая обращает внимание своих детей на разные опасности «вежливо, но решительно».

«Возьмем, к примеру, все эти игрища. Ужас, сколько времен, денег люди тратят на игровые автоматы, казино, компьютеры - и их поощряют к такому способу жизни. Это поле для деятельности комиссии - авторитетной, спокойной, не эмоциональной организации, которая обязана сказать: «Это опасно! Будьте осторожны!» Ее деятельность так же важна, как и робота Уполномоченного по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ. Главное, чтобы эти институции были действенными, не попадали в крайности, не теряли чувства меры, иначе они становятся смешными», - объяснил Глава УГКЦ.

Как известно, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций и Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали 16 декабря 2008 года подписали совместное обращение к государственным и общественным организациям, СМИ и всем гражданам Украины, в котором выразили свою обеспокоенность состоянием общественной морали. «Такая сложная ситуация вынуждает нас всех вместе: Церкви и религиозные организации, государственные учреждения и другие институты гражданского общества, чувствующие ответственность за моральное состояние народа, - искать неординарные решения для ее улучшения», - сказано в документе. При этом подписанты отмечают, что «в государстве, светская и духовная власть которого одинаково заботятся о высоком уровне нравственности, идет неуклонный рост жизненного благосостояния, военной мощи и международного авторитета. Но как только берут верх распущенность, неуважение и игнорирование этических норм - в обществе наступает неминуемый крах».

