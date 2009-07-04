Наибольший грех – супружеская измена

Служба Gallup опубликовала результаты традиционного опроса, в рамках которого американцы оценили: можно ли считать то или иное явление "морально оправданным" или нет. В перечне грехов, которые вызывают наибольшее отторжение жителей США, первое место занял адюльтер, - сообщает «Релігія в Україні» со ссылкой на washprofile.org.

Любовный роман между женатым мужчиной и замужней женщиной считают аморальным 92% жителей США - этот грех вызывает даже больше неприятие, чем полигамия (91%). Кроме этого, американцы крайне отрицательно относятся к клонированию человека (88% считают подобные опыты аморальными), суициду (80%), клонированию животных (63%), аборту и самоубийству при помощи врача (по 56%).

Намного более спокойно американцы относятся к разводам и смертной казни (их считают морально неприемлемыми лишь 30% опрошенных). Кроме того, в числе более-менее приемлемых проступков оказались ношение одежды, изготовленной из меха и кожи животных (осуждают 35%), азартные игры, медицинские исследования, проводимые с помощью стволовых клеток и медицинские эксперименты на животных (по 36%).

Для сравнения, сексуальные связи между незамужними, неженатыми партнерами осуждают 40% американцев, рождение внебрачного ребенка - 45%, однополые сексуальные связи - 47%.

