Священники-волонтеры из Черкащины накормили бойцов на передовой блинами и передали гуманитарную помощь

Священники-волонтеры из Черкасской области посетили зону боевых действий.

На этот раз протоиереи Михаил Негер и Богдан Жигало посетили воинов, которые несут службу на передовых позициях в районе Авдеевки, в считанных сотнях метров от донецкого аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ.

Здесь, непосредственно в блиндажах, священники передали бойцам продукты питания, теплую одежду, благословили их святыми крестиками и иконами святого мученика Даниила Млиевского. С особой радостью ребята приняли из рук гостей свежие блины, которые заботливо напекли прихожане к празднованию масляной недели.

Священники также посетили украинских воинов, которые несут службу на блокпосту в районе с. Пески.

Отец Михаил занимается волонтерской деятельностью чуть ли не с первых дней войны на востоке нашего государства и неоднократно посещал самые жаркие точки. Вскоре капелланы-волонтеры запланировали новые поездки с гуманитарной и молитвенной помощью нашим бойцам.

Заметим, что митрополит Черкасский и Каневский Софроний поощряет активное участие священников епархии в волонтерской деятельности в поддержку воинов, которые несут свою службу в зоне АТО, и лично занимается отправкой гуманитарной помощи.