Обладателем гран-при международного фестиваля в Беларуси стал хор из Днепра

Гала-концерт XVII Международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест» и церемония награждения победителей 10 февраля состоялась в Беларуси, в Гродненском областном драматическом театре.

Гран-при фестиваля «Коложский Благовест» в этом году отправился в Украину - в город Днепр, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Хор студентов Днепропетровской академии музыки имени М. Глинки был признан лучшим среди 35 коллективов из 8 стран.

Хор студентов Днепропетровской академии музыки имени М. Глинки — один из ведущих учебных хоровых коллективов Украины. В репертуаре хора лучшие образцы мировой хоровой классики, духовная музыка, обработки народных песен, хоровые произведения современных композиторов. В разные годы хором руководили Д. Кулагин, В. Таран, Н. Громченко.

— Церковное песнопение уникально. Ведь те, кто ходит в храм, знают, что всё богослужение состоит из богооткровенных текстов. И когда мы слушаем Священное Писание — мы слышим Бога, обращающегося к нам. А когда мы вникаем умом и сердцем в молитву, мы отвечаем Богу. И человек меняется, меняется его отношение к жизни, и, может, самое главное — меняется наше отношение друг к другу, —отметил в своем приветственном слове архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий.

В этом году участниками фестиваля «Коложский Благовест» стали около полутысячи хористов, почти треть хоровых коллективов составляли детские и молодежные хоры.

Посмотреть выступления участников фестиваля можно здесь.