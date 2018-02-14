В Киеве завершился православный песенный фестиваль "Благодатное Небо"

Финальный гала-концерт V Международного православного фестиваля авторской песни «Благодатное Небо» прошел 12 февраля в галерее-музее «Высоцкий» в центре столицы.

В этот вечер состоялось вручение дипломов лауреатам и благодетелям фестиваля, сообщает «Фома в Украине».

Небольшой зал галереи создал уютную камерную атмосферу вечеру. Почетным гостем гала-концерта стал известный автор-исполнитель, настоятель киевского храма в честь святителя Михаила протоиерей Роман Барановский (псевдонимы — Роман Лилея, Роман Ли), который исполнил несколько песен и поделился стихами.

Зал тепло реагировал как на лирику поэта-священника, так и на юморески и социальную поэзию, точно передающую правду жизни. Часть стихов отец Роман исполнил под аккомпанемент гитары.

Почетным гостем стал известный автор-исполнитель, протоиерей Роман Барановский

Также свои стихи представила лауреат международных поэтических фестивалей, в том числе в Дании, Македонии и Сербии, Ангелина Соломко. Благодаря переводам её произведения известны также в Болгарии и Японии.

В гала-концерте приняли участие лауреаты фестиваля и члены жюри, музыканты из Киева и других городов. Так, священник Владимир Сябро специально приехал из Чернигова для того, чтобы показать как песня может стать проповедью, если в ней использовать цитаты из Нового Завета.

Завершил вечер гимн фестиваля — песня «Благодатное небо» (муз. и сл. Алексея Ахаимова).

Напомним, V Фестиваль «Благодатное Небо» традиционно прошел в три этапа — два тура и финальный гала-концерт. В этот раз в рамках фестиваля также прошел конкурс видеороликов, в котором приняли участие музыканты и клипмейкеры из Украины, России и США.