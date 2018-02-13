Херсонская епархия УПЦ передала Алешковскому интернату аппарат для лечения детей с особыми потребностями

Сегодня, 13 февраля, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн встретился с директором Алешковского детского дома-интерната Княгицкой Т. и начальником отдела по воспитательной работе Херсонского городского отдела образования Поздняк В.

В ходе встречи владыка передал в дар Алешковскому детскому дому-интернату магнитотерапевтический низкочастотный аппарат "Полюс-4", сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.

Аппарат был приобретен совместно Херсонской епархией и Управлением образования на средства, собранные в рамках 11 городского фестиваля детского творчества "Остров Рождества", проходившего в Херсоне в начале этого года. Директор детского учреждения сердечно поблагодарила митрополита Иоанна за оказанную помощь.

В Олешковском доме-интернате пребывают дети с последствиями полиомиелита и церебральными параличами. Это единственный дом-интернат в Украине, где содержатся, учатся и лечатся дети с чрезвычайно сложными формами инвалидности.

Апарат для магнитотерапии "Полюс-4" применяется для проведения терапии низкочастотным электромагнитним полем на верхние и нижние конечности пациента при дигенеративно-дистрофических и воспалительных заболеваниях суставов, и крайне необходим для проведения и реабилитации воспитанников Олешковского интерната.