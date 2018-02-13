Православная община глухих Херсона отметила первый юбилей

В Крестовоздвиженском храме Херсона 4 февраля отметили 5-летний юбилей основания Православной общины глухих и слабослышащих, а также проведения богослужений в сопровождении сурдоперевода.

В этот день состоялась Божественная литургия с сурдопереводом, на которую прибыли гости, в том числе и православных общин глухих из других населенных пунктов, сообщается на сайте Крестовоздвиженского храма Херсонской епархии УПЦ.

«Несмотря на большое количество народа, собравшееся в храме, служба прошла на одном дыхании, чувствовалось общее единение друг с другом. Глухие и слабослышащие люди с большим вниманием и усердием «слушали» слова молитвы, взирая на руки переводчиков», - сообщается на сайте храма.

Во время проведения праздничного мероприятия звучали теплые слова поздравлений от настоятеля храма протоиерея Димитрия Чорнея, клириков, храма и сурдопереводчиков.

Также в этот день были подведены итоги проведенных мероприятий за пятилетний период.

Закончилось мероприятие вручением памятных подарков православным глухим и слабослышащим и чаепитием, за которым все смогли пообщаться и поздравить друг друга с добрым праздником.

А в завершение празднования среди участников была проведена увлекательная викторина на тему «Священная история Нового Завета».