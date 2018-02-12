В Полтаве прошла благотворительная ярмарка в поддержку онкобольных детей

В Полтаве, в местном Дворце досуга “Листопад”, 11 февраля по благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа состоялся третий этап Благотворительной ярмарки в поддержку онкобольных детей “Чужих детей не бывает”.

Благотворительная ярмарка была организована волонтерами Православного центра “Благо”, действующего при Отделе социального служения и благотворительности Полтавской епархии УПЦ, а также воспитанниками воскресных школ епархии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Первый этап ярмарки состоялся 24 декабря 2017 года в рамках концерта вокально-хорового коллектива “Покров”, второй этап – 19 января 2018 года в рамках ежегодного традиционного Рождественского концерта Полтавской епархии.

Третий этап Благотворительной ярмарки “Чужих детей не бывает” посвящен памяти Ивана Ганжи – 14-летнего мальчика, который получал помощь на лечение из двух предыдущих этапов ярмарки и умер в результате онкозаболевания 5 февраля 2018 года.

Ярмарку посетили митрополит Полтавский и Миргородский Филипп и городской глава Полтавы А. Ф. Мамай.

Участие в мероприятии принял также победитель проекта “Голос страны 2017” протоиерей Александр Клименко.

Все средства, вырученные во время благотворительной ярмарки, будут перечислены на лечение онкобольных детей, которые находятся на стационаре онкогематологического отделения Полтавской городской детской клинической больницы.