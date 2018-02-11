В Нововолынске горела церковь (видео)

Возгорание храма Святого великомученика Пантелеймона произошло 10 февраля вечером в Нововолынске, в районе бывшей 4-й шахты.

Об этом, сообщает «Радар».

Спасатели примчались сразу, потушили огонь за 40 минут, однако изнутри храм сильно выгорел.

В результате пожара сильно повреждены иконостас, церковная утварь, стены, окна.

Священник храма тоже прибыл на место происшествия. Предполагает, что в помещении произошло короткое замыкание. Окончательное слово за полицией, которая расследует причины пожара.

«Один экипаж чрезвычайников дежурил на улице Мичурина, 40 до утра, ведь здание деревянное, из бруса – и оно паровало», - рассказал начальник Нововолынского отдела МЧС Руслан Безека.