В Нововолынске горела церковь (видео)
21:15, 11 февраля 2018
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Храм Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона до пожара / radar.in.ua
Возгорание храма Святого великомученика Пантелеймона произошло 10 февраля вечером в Нововолынске, в районе бывшей 4-й шахты.
Об этом, сообщает «Радар».
Спасатели примчались сразу, потушили огонь за 40 минут, однако изнутри храм сильно выгорел.
В результате пожара сильно повреждены иконостас, церковная утварь, стены, окна.
Священник храма тоже прибыл на место происшествия. Предполагает, что в помещении произошло короткое замыкание. Окончательное слово за полицией, которая расследует причины пожара.
«Один экипаж чрезвычайников дежурил на улице Мичурина, 40 до утра, ведь здание деревянное, из бруса – и оно паровало», - рассказал начальник Нововолынского отдела МЧС Руслан Безека.
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