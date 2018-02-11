В Одессе состоялся межприходской молодежный турнир по настольному теннису

В Одессе 10 февраля по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела состоялся межприходской молодежный турнир по настольному теннису.

Турнир стал первым мероприятием в рамках празднования Международного дня православной молодежи в этом году и проходил при поддержке Одесской областной федерации настольного тенниса и Одесской национальной академии связи, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

В турнире приняли участие представители православных молодежных объединений города, студенты Одесской духовной семинарии, а также гости из области: молодежный клуб «Голос Молодой Души» из Измаила и молодежный клуб «Преображение» из Черноморска (храм в честь Рождества Христова, пгт. Великодолинское).

По итогам турнира первенство завоевала Одесская духовная семинария, второе место – у молодежки Свято-Иверского мужского монастыря, третье – у измаильчан из молодежного клуба «Голос Молодой Души». В личном зачете первое место занял Димитрий Глуган, второе – Павел Шафар, а третье –Евгений Слота. Победители состязания были награждены кубками, призами, денежными сертификатами и почетными грамотами.

Спортивную эстафету в рамках празднования Международного дня православной молодежи принял и Измаил. Здесь состоялся волейбольный турнир среди православной молодежи. Также молодежь Одесской епархии в ближайшие дни ждут литературные вечера, большой Сретенский вечер в Одессе и другие мероприятия.