В память о сыне женщина пожертвовала 100 тысяч на реставрацию фресок Гарнизонного храма во Львове

Львовянка пожертвовала 100 тыс. грн на реставрацию фресок Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла.

Пожертвование женщина посвятила своему сыну, который посещал этот храм до своей трагической гибели, сообщает Zaxid.net.

«В память о своем сыне Александре Врабеле мать пожертвовала 100 тыс. грн. на реставрацию фресок Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла Львовской архиепархии УГКЦ», – сообщил в Facebook настоятель храма отец Степан Сус.

По информации отца Степана Суса, 44-летний львовянин Александр Врабель трагически погиб в сентябре 2013 года в Канаде. Он постоянно посещал Гарнизонный храм с момента его открытия и мечтал о восстановлении его фресок. Похоронен Александр Варбель на Лычаковском кладбище во Львове.

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла УГКЦ, известный также как костел Иезуитов, построенный в стиле раннего барокко начала XVII века. Первый камень для строительства был заложен 31 июля 1610 года. В свое время храм имел самую высокую башню в городе. Теперь эта башня меньше, потому что из соображений безопасности была немного разобрана.

Стенопись храма с 18 века - сделана отцом и сыном Екштейнами. Это единственная стенопись в городе Львове этих художников. В 1946 году по указанию советской власти храм закрыли и устроили в нем хранилище книг. 8 июля 2010 года Львовский городской Совет передал храм в собственность Курии Львовской Архиепархии Украинской Греко-Католической Церкви.

Учитывая то, что в определенный период истории храм выполнял функцию гарнизонного храма города, его передали под опеку Центра Военного Капелланства Курии Львовской Архиепархии.

Сейчас в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла продолжается реставрация стенописи. В декабре прошлого года отреставрировали почти 300 м2 площади сводов храма, а сейчас переходят к восстановлению фресок Франциска Екштайна (1739-1743 гг.). Реставрация охватит более 1000 м2 площади стенописи и, по планам, продлится до 2022 года.