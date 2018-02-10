В Смеле продукты с панихидного стола в Родительскую субботу отправили военным на передовую

Практически все продукты, которые прихожане принесли сегодня, во Вселенскую поминальную субботу в Покровский собор Смелы, отправляются к украинским воинам в зону боевых действий на восток нашего государства.

Первую партию груза забрали волонтеры Смелянско-Каменской организации ветеранов Воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ.

Председатель этой организации Николай Цыбуленко выразил искреннюю благодарность настоятелю Покровского храма протоиерею Петру Дмитруку за активное содействие волонтерскому движению и постоянную материальную и духовную помощь украинским воинам.

Клирик собора протоиерей Николай Середич является также священником-волонтером, постоянно выезжает в зону АТО. Груз будет доставлен непосредственно к черкащанам, которые служат в районах Авдеевки, Волновахи, Попасной и других.

Вторая партия продуктов отправляется в ночь на понедельник также в район боевых действий: его везут священники-волонтеры из Городища Богдан Жигало и Михаил Негер.