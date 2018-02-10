В Смеле продукты с панихидного стола в Родительскую субботу отправили военным на передовую

22:33, 10 февраля 2018
Общество
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Во Вселенскую родительскую субботу прихожане несли в храмы продукты на панихиду по усопшим / orthoview.ru

Первую партию груза забрали волонтеры Смелянско-Каменской организации ветеранов Воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ.

Продукты доставят непосредственно к черкащан, которые служат в АТО / cherkasy-orthodox.com.ua

Председатель этой организации Николай Цыбуленко выразил искреннюю благодарность настоятелю Покровского храма протоиерею Петру Дмитруку за активное содействие волонтерскому движению и постоянную материальную и духовную помощь украинским воинам.

Клирик собора протоиерей Николай Середич является также священником-волонтером, постоянно выезжает в зону АТО. Груз будет доставлен непосредственно к черкащанам, которые служат в районах Авдеевки, Волновахи, Попасной и других.

Вторая партия продуктов отправляется в ночь на понедельник также в район боевых действий: его везут священники-волонтеры из Городища Богдан Жигало и Михаил Негер.

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