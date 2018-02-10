В Запорожье прошел "Александровский бал", посвященный Дню православной молодежи (фото)

В Запорожье 4 февраля по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки состоялся благотворительный вечер «Александровский бал», посвященный Дню православной молодежи.

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, девушки в шикарных платьях с галантными кавалерами из Запорожья, Мелитополя, Энергодара, Харькова, Борисполя и других населенных пунктов, всего более четырехсот человек, танцевали весь вечер полонез, польку, падеграс и кружились в романтическом вальсе.

В своем вступительном слове митрополит Луке отметил, что на Венский бал, как правило, приезжают люди, чтобы похвастаться дорогими платьями от известных кутюрье, а также костюмами известных мировых брендов. У события же, которое приурочено ко Дню православной молодежи цель - иная.

"Мы собираемся, чтобы узнать друг друга, чтобы засвидетельствовать перед всем миром, что православие не ограничивает свободы человека, напротив – это и есть свобода, но свобода от греха, - сказал владыка Лука. - Православному человеку все позволительно, если только это идет на пользу его души. Благодаря нашему балу многие молодые люди впервые узнали о Христе. В этом и есть наша главная задача – привести человека к Богу. И пусть злые языки говорят, что форма для этого выбрана не совсем удачная, что мол, Христос и танцы не совместимы. А разве Христос осудил танец как таковой? Кто может сказать, что на свадьбе в Кане Галилейской, Он не наблюдал за танцующими?»

По словам владыки, «Александровский бал», как и другие мероприятия, проводимые в епархии, учат любви, но любви не плотской, а духовной.

«Мы должны засвидетельствовать этому миру ту любовь, которая исходит из глубины нашего сердца. Мы все разные, мы по-разному относимся к происходящим процессам, но у нас есть одно общее, что нас всех объединяет – это наши вера и любовь к Богу. Пусть же в наших сердцах всегда будет жить эти вера и любовь, дарующие нам радость».

В программе мероприятия для гостей праздника были организованы танцевальные мастер-классы.

Музыкальная часть вечера была представлена выступлением Запорожского Муниципального духового оркестра и сольными номерами отдельных исполнителей. Украшением мероприятия стали вокальные выступления молодежи Запорожья, анимационная зона с играми и мастер-классами. Воспитанники воскресных школ угощали всех гостей домашней выпечкой и чаем.