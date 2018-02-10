В Киеве пройдет финал православного песенного фестиваля "Благодатное Небо"

Финальный гала-концерт V Международного православного фестиваля авторской песни «Благодатное Небо» состоится в понедельник 12 февраля в Киеве.

В программе — выступление лауреатов фестиваля разных лет, награждение победителей юбилейного фестиваля, а также экслюзивная творческая встреча с поэтом, автором-исполнителем Романом Лилеей. Об этом сообщает "Фома в Украине".

Впервые фестиваль в честь преподобного Силуана Афонского «Благодатное Небо» прошел 10 лет назад. Основавший его киевский Клуб православной песни и творчества осенью 2017 г. отметил 14-летие. Фестиваль проводили в 2007-м, 2010-м, 2012-м и 2013 гг. В ноябре минувшего года фестиваль, спустя четыре года перерыва, открылся в пятый раз.

По словам основателя Клуба православной песни и творчества г. Киева, президента «Благодатного Неба» Алексея Ахаимова, песни, которые звучат на фестивале, несут слушателям позитив, ободрение, в них есть глубина, современное реальное (а не отстраненное) видение жизни.

Мероприятие пройдет в галерее «Высоцкий» по адресу: г. Киев, ул. Воздвиженская, 40 (рядом Андреевский спуск).

Начало в 18.00. Вход свободный.

Телефон для справок: 050-648-56-63.