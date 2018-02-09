На Волыни из церкви похитили иконы

16:14, 09 февраля 2018
Общество
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В Красноставі из церкви похитили иконы / volodymyrmedia.com.ua

Как сообщает "Владимир Медиа", по прибытии на место преступления, правоохранители выяснили, что ночью неизвестное лицо или группа лиц проникли в Свято-Васильевский храм села Красностав путем сбития на входной двери навесного замка и похитили три иконы.

Культурной и исторической ценности, иконы, по словам прихожан, не составляют.

Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

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