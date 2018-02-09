На Волыни из церкви похитили иконы

Во Владимир-Волынский отдел полиции 7 февраля обратился 35-летний житель села Красностав, который сообщил о пропаже из сельского храма икон.

Как сообщает "Владимир Медиа", по прибытии на место преступления, правоохранители выяснили, что ночью неизвестное лицо или группа лиц проникли в Свято-Васильевский храм села Красностав путем сбития на входной двери навесного замка и похитили три иконы.

Культурной и исторической ценности, иконы, по словам прихожан, не составляют.

Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.