В киевских храмах пожертвования за свечи в праздник Сретения отдадут на лечение детей

Однодневная благотворительная акция в пользу тяжелобольных детей «Сретенская свеча» пройдет в храмах Киева в праздник Сретения Господня и Всемирный день онкобольного ребенка, 15 февраля.

В этот день каждый, кто купит в храме свечку, тем самым пожертвует на лечение маленьких пациентов онкогематологического отделения Киевской областной клинической больницы и онкологического отделения Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ», сообщает "Фома в Украине".

Инициатором акции выступил Свято-Феодоровский приход, который уже не первый год окормляет ребят из областной больницы.

Участие в акции приходов добровольное. В храмах, где будет проходить акция, об этом объявят в воскресенье 11 февраля и в сам праздник Сретения.

В продолжение акции 18 февраля в культурно-просветительском центре «Киевский Иерусалим» при Свято-Феодоровском храме состоится открытие выставки-аукциона рисунков онкобольных детей из областной больницы и благотворительный концерт.

Начало мероприятия в 14.00. Храм в честь преподобного Феодора Освященного находится по адресу: г. Киев, ул. Овручская, 7 (станция метро «Лукьяновская», троллейбусы №№ 6 или 18).

Телефоны для справок: 097–067–46–86,099-113-44-06 (настоятель храма протоиерей Петр Семащук).