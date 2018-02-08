В Одесской области женщина украла из храма лампады и подсвечники

Жительницу Подольска Одесской области подозревают в краже драгоценных лампад и подсвечников из храма Успения Пресвятой Богородицы.

Стоимость украденного – 26 тысяч гривен, сообщает УСИ.

По данным полиции, 46-летняя женщина украла из храма две настольные лампады с подставкой и два подсвечника стоимостью около 26 тысяч гривен. На нее удалось выйти благодаря показаниям служителей церкви. Они рассказали, что на днях видели подозрительную прихожанку, которая якобы искала священника, а когда ей предложили помощь, исчезла.

Женщина призналась в содеянном. Она рассказала, что продала подсвечники и лампады. К счастью, их удалось вернуть.

По данному факту открыто уголовное производство. Женщине объявлено о подозрении в совершении кражи. Учитывая тот факт, что она уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления, ей грозит арест на 6 месяцев и ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.