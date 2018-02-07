Toyota сняла рекламный ролик с участием представителей четырех мировых религий

Японская компания Toyota сняла рекламный ролик с участием представителей четырех крупнейших мировых религий – христианства, ислама, иудаизма и буддизма.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на «Ансар», персонажи нового видеоролика – священник, имам, раввин и буддийский монах – спешат на так называемый Супербоул – финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги, который в США является едва ли не главным спортивным событием года.

Сначала за руль пикапа Toyota Tundra садится раввин. Он подъезжает к церкви, откуда забирает также торопящегося на матч священника. Затем они едут к мечети, откуда забирают имама и, наконец, к ним подсаживается буддийский монах.

Примечательно, что ролик не всем пришелся по душе. Так, индуистское духовенство Индии посетовало на то, что в ролике нет их представителя.