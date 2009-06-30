В Украине более 80% волонтеров - девушки в возрасте от 15 до 19 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные исследования “Волонтер-2009: социальный портрет и жизненные приоритеты”, которые сегодня по случаю Дня молодежи презентовал руководитель Центра социально-политических исследований Государственного института развития семьи и молодежи Алексей БЕЛЫШЕВ.

Как показывают результаты исследования, среди волонтеров подавляющее большинство (более 80%) составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, а более 72% волонтеров – женщины. По словам А.БЕЛЫШЕВА, это определенная особенность, потому что, если сравнивать с Западной Европой, то там основная масса волонтеров “как правило, замужние женщины после 30-ти лет, которые уже имеют детей”.

Более половины опрошенных в ходе исследования волонтеров имеют высшее законченное или незаконченное образование, то есть учатся в вузах. Таким образом, можно говорить, что волонтерство присуще тем категориям населения, которые имеют уровень образования выше, чем в целом в обществе, сказал А.БЕЛЫШЕВ.

Отвечая на вопрос, что побудило их принять участие в волонтерском движении, около 85% респондентов указали сугубо альтруистические мотивы – потребность помощи другим и желание сделать что-то полезное для общества. 15% отметили, что это возможность учиться, получить новые знания и навыки, и только 4,4% рассматривают волонтерство как возможность получить хорошую работу.

Как отметил А.БЕЛЫШЕВ, молодежь принимает участие в волонтерстве из потребности в общении, самореализации и использовании свободного времени. Потому именно этот момент, по его мнению, нужно учитывать при организации работы с волонтерами. По словам специалиста, младшие категории волонтеров “готовы работать, одновременно развлекаясь”.

Среди видов деятельности, представляющих наибольший интерес для волонтеров, - предоставление социальной помощи детям и молодежи, а также просветительская работа. Вместе с тем, заметил А.БЕЛЫШЕВ, перечень работ, которые волонтеры выполняют и хотели бы выполнять, не совсем отвечают друг другу. Однако в этом, добавил он, нет ничего особенного, потому что такая практика существует и в других странах, и не приводит ни к каким негативным последствиям.

Результаты свидетельствуют, что сами опрошенные считают волонтерство, в первую очередь, помощью бедным и нищим. Есть, конечно, и мнение, что волонтерство - это имитация деятельности, но таких очень мало (всего 0,9%). А почти половина респондентов отметили, что планируют продолжать свою карьеру именно в социальной сфере.

Подводя итоги, А.БЕЛЫШЕВ отметил, что в Украине потенциал волонтеров еще не в полной мере используется, и существует возможность его привлечения для общественно полезной деятельности.

Социологическое исследование “Волонтер-2009: социальный портрет и жизненные приоритеты” проводилось Государственным институтом развития семьи и молодежи с 15 мая по 3 июня на базе центров социальных служб для семьи, детей и молодежи во всех регионах Украины. Его целью было определение главных мотивов и факторов, которые влияют на эффективность работы волонтера. Опрос проводился методом анкетирования, вероятная погрешность не превышает 5%.