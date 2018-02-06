В Ковеле одну из улиц назвали в честь Волынских святых

Одну из улиц ковельских новостроек назвали в честь Волынских святых.

Как сообщается на сайте Владимир-Волынской епархии УПЦ, с инициативой названия одной из улиц Ковеля в честь Волынских святых выступил архимандрит Варлаам (Бойчук), наместник Вербського монастыря Рождества Иоанна Предтечи. В течение нескольких лет этот вопрос не смогли положительно решить депутаты городского совета, однако инициативу поддержал Ковельский районный совет.

Результатом стало наименование одной из улиц на границе Ковеля и села Дубовое в честь Волынских святых.

***Всех подвижников благочестия, которые просияли на Волыни и прославленные Церковью в лике святых, насчитывается 33: начиная от святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, заканчивая преподобным Амфилохием Почаевским, который был канонизирован в 2002 году.

Среди святых мужей, прославленных Господом на Волыни за высокие подвиги веры и благочестия, почитаются: Ярополк, князь Владимиро-Волынский, преподобный Стефан Печерский, епископ Волынский, святитель Амфилохий, епископ Волынский, Печерский чудотворец, преподобный Феодор, в монашестве Феодосий, князь Острожский, праведная дева игуменья Иулиания, княжна Ольшанская, преподобный Иов, игумен Почаевский и много других.