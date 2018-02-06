В Кременчуге ко Дню православной молодёжи пройдет Сретенский бал

В Кременчуге 18 февраля, по благословению архиепископа Кременчугского и Лубенского Николая, Молодёжным отделом епархии будет проведён Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи. Об этом сообщается на сайте Синодального отдела по делам молодежи УПЦ.

Торжество пройдет в Мраморном зале Городского дворца культуры. На бал приглашается молодежь в возрасте от 12 до 35 лет. Вход - по приглашениям.

На мероприятии введен дресс-код. Для дам - бальное, вечернее или торжественное платье (желательно длинное и со сдержанным декольте), для кавалеров - классический костюм.

Присутствие родителей на балу организаторами приветствуется (соблюдение дресс-кода при этом желательно).

В программе мероприятия: исторические бальные танцы; танцевальные мастер-классы; классическая музыка; старинные бальные игры; фотозона; кофе-пауза.

Организатор бала – руководитель Воскресной школы Свято-Успенского кафедрального собора Татьяна Попова.

Заявки на участие принимаются до 10 февраля по телефонам: 0500417843, 0977796019.