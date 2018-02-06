В Кременчуге ко Дню православной молодёжи пройдет Сретенский бал

08:49, 06 февраля 2018
Общество
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Бал пройдет в Мраморном зале Городского дворца культуры / pravmir.ru

Торжество пройдет в Мраморном зале Городского дворца культуры. На бал приглашается молодежь в возрасте от 12 до 35 лет. Вход - по приглашениям. 

На мероприятии введен дресс-код. Для дам - бальное, вечернее или торжественное платье (желательно длинное и со сдержанным декольте), для кавалеров - классический костюм.

Сретенский бал-2017 в Кременчуге / pravoslavye.org.ua

Присутствие родителей на балу организаторами приветствуется (соблюдение дресс-кода при этом желательно). 

В программе мероприятия: исторические бальные танцы; танцевальные мастер-классы; классическая музыка; старинные бальные игры; фотозона; кофе-пауза.

Организатор бала – руководитель Воскресной школы Свято-Успенского кафедрального собора Татьяна Попова.

Заявки на участие принимаются до 10 февраля по телефонам: 0500417843, 0977796019.

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