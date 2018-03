Авторитетное британское издание включило роман Достоевского в рейтинг лучших книг о Боге

Британская газета The Guardian включила «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского в рейтинг лучших художественных книг о Боге. Роман занял второе место, сообщает "Седмица".

«Братья Карамазовы» – последний роман Федора Достоевского, оконченный в 1880 году. Автор задумывал его как первую часть эпического романа «История Великого грешника». Произведение затрагивает глубокие вопросы о Боге, свободе, морали.

Первая строчка рейтинга отдана «Евангелию», переведенному на английский язык американским поэтом Ричмондом Латтимором (Richmond Lattimore). Авторы рейтинга отметили, что в его переводе расценивают произведение как художественный роман, а не как религиозную работу.

Далее следуют «Россказни Роджера» (Roger’s Version) Джона Апдайка (John Updike), «Силы земли» (Earthly Powers) Энтони Берджесса (Anthony Burgess), «Время ангелов» (The Time of the Angels) Айрис Мердок (Iris Murdoch), «Последнее искушение Христа» (The Last Temptation of Christ) Никоса Казандзакиса (Nikos Kazantzakis).

В топ-10 также попали «Удача Оменсеттера» (Omensetter’s Luck) Уильяма Говарда Гэсса (William H Gass), «Шпиль» (The Spire) Уильяма Голдинга (William Golding), «Лавр» (Laurus) Евгения Водолазкина (Eugene Vodolazkin) и «Хорошего человека найти нелегко» (A Good Man Is Hard to Find) Флэннери О'Коннор (Flannery O’Connor).

Во всех произведениях авторы рассуждают о вопросе существования высшей силы. В перечень попали произведения о христианской традиции, а сами авторы варьируются – от глубоко верующих до абсолютных атеистов.

Говоря о «Лавре» Е. Водолазкина, критики отметили: «Великое достижение романа – то, что он переносит нас в средневековый мир веры, где Бог и святость пронизывают все».