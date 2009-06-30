«Свидетели Иеговы» торгуют лучше
09:17, 30 июня 2009Общество
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В польской сети магазинов принимают на работу только членов этой секты
Популярная в Польше сеть магазинов одежды Occasion принимает на работу только членов религиозной секты «Свидетели Иеговы». Об этом сообщает Седмица Ru.
Магазин ищет сотрудников для работы в гипермаркетах Tesco в Лодзе и Варшаве, размещая объявления в интернете и прессе. В объявлениях подчеркивается, что предпочтение при наборе кадров магазин отдает именно «Свидетелям Иеговы».
По словам представителей магазина, сотрудники, принадлежащие именно этому религиозному течению, якобы лучше всех справляются с работой.
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