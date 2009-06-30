«Свидетели Иеговы» торгуют лучше

Популярная в Польше сеть магазинов одежды Occasion принимает на работу только членов религиозной секты «Свидетели Иеговы». Об этом сообщает Седмица Ru.



Магазин ищет сотрудников для работы в гипермаркетах Tesco в Лодзе и Варшаве, размещая объявления в интернете и прессе. В объявлениях подчеркивается, что предпочтение при наборе кадров магазин отдает именно «Свидетелям Иеговы».



По словам представителей магазина, сотрудники, принадлежащие именно этому религиозному течению, якобы лучше всех справляются с работой.



