В Ватикане Майкла Джексона назвали "мифом" и "вундеркиндом"

Ватиканская газета "L`Osservatore Romano" откликнулась на смерть американского певца Майкла Джексона, назвав его "мифом поп-музыки", сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на Kipa-Apic.

Упомянув судебные тяжбы певца и предъявляемые ему обвинения в педофилии, "L`Osservatore Romano" утверждает, что "никакие обвинения, сколь бы серьезными и постыдными для Джексона они ни были, не смогли поколебать мифа о нем среди поклонников во всем мире".

В статье, посвященной Джексону, упоминаются его первые детские успехи, "потрясающий голос маленького Майкла". Он, "без сомнения, может быть назван вундеркиндом", утверждает "L`Osservatore Romano".

"В то время, - сказано в статье, - у него была еще темная кожа и он еще не начал той реидентификации – прежде всего, личностной, а потом уже расовой, - которая с течением времени привела к утрате типичных афроамериканских черт в его облике".

Майкл Джексон, утверждает "L`Osservatore Romano", достиг "пика своего таланта" с выходом альбома "Thriller" (1982), побившего мировой рекорд продаж (более 50 миллионов экземпляров). "Вероятно, продержаться на таком художественном уровне было бы сложно, - продолжает ватиканская газета, - но, в сущности, с этого момента его творчество постепенно идет на убыль, хотя популярность остается очень высокой. К сожалению, популярность эта обусловлена не только художественными факторами».

В июле этого года Джексон планировал вернуться на сцену. Однако 26 июня он скончался от сердечного приступа.

