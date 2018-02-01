Возле Житомира в ДТП погиб священник УГКЦ

Стало известно о трагической гибели в ДТП под Житомиром бывшего настоятеля греко-католического храма Св. Верховных апостолов Петра и Павла пгт. Тересва отца Василия Довганича, которого месяц назад перевели из Тересвы в Киев.

Как сообщают "Тячев", ДТП произошло 30 января около 7 утра на 152 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Ивановка Житомирского района. Легковой автомобиль Skoda, за рулем которого был 39-летний священник, въехал в колесоотбойник.

«В результате столкновения несовместимые с жизнью травмы получили водитель и пассажирка, которая сидела за его спиной. Еще двое пассажиров самостоятельно покинули авто», – говорится в сообщении ГСЧС в Житомирской области».

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.