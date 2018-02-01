Сегодня начинается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

14:27, 01 февраля 2018
Общество
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Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений / иллюстративное фото из открытых источников

Отмечается, что Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений призвана привлечь внимание всего мира к усилиям, предпринимаемым религиозными лидерами, межконфессиональными движениями и отдельными людьми к взаимоуважению и взаимопониманию между последователями различных вероисповеданий и конфессий.

Впервые Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений была проведена в 2011 году. 

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