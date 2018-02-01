Сегодня начинается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

Сегодня, 1 февраля, начинается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Проводиться она начала в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 октября 2010 года, которая была принята по инициативе короля Иордании Абдаллы II, сообщает Islam-today.

Отмечается, что Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений призвана привлечь внимание всего мира к усилиям, предпринимаемым религиозными лидерами, межконфессиональными движениями и отдельными людьми к взаимоуважению и взаимопониманию между последователями различных вероисповеданий и конфессий.

Впервые Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений была проведена в 2011 году.