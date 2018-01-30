Во Львове реставрируют Библию XVIII века, которая по размеру как спичечная коробка
15:14, 30 января 2018Общество
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Во Львове реставрируют французскую Библию XVIII века / zaxid.net
Львовские реставраторы начали восстановление французской Библии, изданной в 1752 году. Об этом сообщает "Zaxid.net".
Это самая маленькая книга из Научной библиотеки ЛНУ им. Франка, ее размеры – 5,5 на 3,5 см.
Реставрация продлится около полугода в профильном отделе научной библиотеки Львова, специалисты будут очищать бумагу и кожу переплета от грязи и пыли.
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