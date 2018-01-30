Во Львове реставрируют Библию XVIII века, которая по размеру как спичечная коробка

15:14, 30 января 2018
Общество
900 0
Во Львове реставрируют французскую Библию XVIII века. / zaxid.net

Это самая маленькая книга из Научной библиотеки ЛНУ им. Франка, ее размеры – 5,5 на 3,5 см.

Реставрация продлится около полугода в профильном отделе научной библиотеки Львова, специалисты будут очищать бумагу и кожу переплета от грязи и пыли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter