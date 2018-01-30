Капелланы-волонтеры передали гуманитарную помощь в Винницкий военно-медицинский центр

00:53, 30 января 2018
Общество
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Для нужд военнослужащих переданы продукты питания и моющие средства / orthodox.vinnica.ua
В центре лечатся на проходят реабилитацию участники АТО / orthodox.vinnica.ua

Руководитель отдела Винницкой епархии по взаимодействию с Вооруженными силами Украины капеллан-волонтер протоиерей Сергей Ковтун совместно с представителем «Союза десантников Винницкой области» Сергеем Буравель доставил гуманитарную помощь в Военно-медицинский клинический Центр Центрального региона.

Для нужд военнослужащих, которые проходят лечение в Центре, были переданы кофе, продукты питания, моющие средства.

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона рассчитан на 475 коек. В составе центра – управление, 26 клиник и отделений для оказания квалифицированной медицинской помощи. В зоне ответственности Центра и подчиненных госпиталей, которые расположены на территории, находится 6 областей Украины – Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Черкасская и Киевская.

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