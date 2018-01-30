Капелланы-волонтеры передали гуманитарную помощь в Винницкий военно-медицинский центр

Капелланы-волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь в Винницкий военно-медицинский центр. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Руководитель отдела Винницкой епархии по взаимодействию с Вооруженными силами Украины капеллан-волонтер протоиерей Сергей Ковтун совместно с представителем «Союза десантников Винницкой области» Сергеем Буравель доставил гуманитарную помощь в Военно-медицинский клинический Центр Центрального региона.

Для нужд военнослужащих, которые проходят лечение в Центре, были переданы кофе, продукты питания, моющие средства.

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона рассчитан на 475 коек. В составе центра – управление, 26 клиник и отделений для оказания квалифицированной медицинской помощи. В зоне ответственности Центра и подчиненных госпиталей, которые расположены на территории, находится 6 областей Украины – Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Черкасская и Киевская.