В Ужгороде повредили памятник жертвам политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Закарпатская областная организация Украинской народной партии распространила заявление, в котором осудила уничтожение памятника. Этот факт в областном центре Закарпатья зафиксировали сегодня, 25 июня, около 10 часов утра.

Как говорится в заявлении, УНП считает, что акт вандализма в Ужгороде – «логическое продолжение антигосударственной политики, безнаказанно осуществляемой на территории Закарпатской области различными политическими силами, в том числе и инспирированными из-за пределов Украины. Ее элементами является установление в Одессе памятника российской императрице Екатерине ІІ, ликвидация в Полтаве камня, заложенного на месте будущего памятника Петлюре, акт вандализма на Говерле, вандализм в отношении памятника Шевченко в Харькове, уничтожение государственного герба Украины на Верецком перевале и в Кировоградской области, установление в Симферополе памятника «жертвам ОУН-УПА».

В своем заявлении УНП также подчеркивает, что эта акция имеет целью, помимо прочего, спровоцировать межэтническое противостояние на Закарпатье, внести напряженность в общество.

Как сообщил председатель Закарпатской областной организации УНП Иван ГАБОР, Украинская народная партия требует от правоохранительных органов безотлагательно принять меры для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, и применить к ним действующий закон.

Факт уничтожения памятника подтвердили и в Ужгородском городском управлении ГУ МВДУ в Закарпатской области. По словам представителя горуправления Екатерины КИЙОВИЧ, сегодня в 9.55 по спецлинии 102 поступило сообщение от неизвестного лица о том, что на площади Дружбы народов в Ужгороде поврежден памятник жертвам политических репрессий.

На место происшествия, по словам Е.КИЙОВИЧ, сразу выехала следственно-оперативная группа, а также начальник Ужгородского городского управления ГУ МВД Украины в Закарпатской области подполковник милиции Виталий ШИМОНЯК и его заместители.

«Информация о повреждении памятника подтвердилась. На памятнике, который изготовлен из металла желтого цвета (вероятно - бронза) отсутствовали фрагменты - колокол, крест и крыло», - уточнила Е.КИЙОВИЧ.

Представитель городского управления милиции также сообщила, что для установления злоумышленников, повредивших памятник, подключили уголовный розыск, специалисты которого и должны выяснить, был ли это акт вандализма, или банальная кража цветного металла.

Памятник жертвам политических репрессий, узникам застенков и лагерей был открыт в Ужгороде 5 июня 2008 года.