Художник из Ивано-Франковщины рисует уникальные иконы по мотивам гуцульских колядок

Художник Николай Рибенчук из пгт. Верховина Ивано-Франковской области рисует иконы по мотивам гуцульских колядок.

Об этом он рассказал сегодня, 28 января, во время празднования Дня гуцульской культуры во Львове, сообщает «Вголос».

«Я собираю старые гуцульские колядки, записываю их, уже даже книгу издал. А уже потом, на основе этих древних колядок, рисую картины. То, о чем поется в колядке, я изображаю на картине, а вокруг иконы, на рамке, пишу собственно текст колядки. Таким образом, я не даю забыть те колядки, которые пели еще наши предки», - сказал Николай Рибенчук.