Художник из Ивано-Франковщины рисует уникальные иконы по мотивам гуцульских колядок

16:49, 29 января 2018
Общество
954 0
Художник Николай Рибенчук рисует иконы по мотивам гуцульских колядок / vgolos.com.ua

Об этом он рассказал сегодня, 28 января, во время празднования Дня гуцульской культуры во Львове, сообщает «Вголос».

2

«Я собираю старые гуцульские колядки, записываю их, уже даже книгу издал. А уже потом, на основе этих древних колядок, рисую картины. То, о чем поется в колядке, я изображаю на картине, а вокруг иконы, на рамке, пишу собственно текст колядки. Таким образом, я не даю забыть те колядки, которые пели еще наши предки», - сказал Николай Рибенчук.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter