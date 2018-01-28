В Киеве презентовали первое украиноязычное пособие по арамейскому языку, на котором говорили Христос и апостолы

В киевской «Книгарні Є» состоялась презентация книги «Арамейский язык библейских текстов и Таргума Онкелоса» доктора филологических наук, директора Центра иудаики Национального университета «Острожская академия» Дмитрия Цолина. Эта книга стала первым украинским учебником арамейского языка, на котором говорили Христос и апостолы, сообщает "Район.Острог" .

"Арамейский язык не совсем мертвый, поскольку еще в мире есть немало носителей, – отметил Дмитрий Цолин. – В Национальном университете «Острожская академия» мы проводим регулярные школы из семитских языков, арамеистики, гебраистики, и что удивительно – люди интересуются. К нам приезжает где-то около 80-90 участников. К сожалению, у нас еще определенной научной школы нет, но мы мечтаем о ее создании".

Автор также отметил, что для рядового украинца нужно понимать, что арамейский – это язык, на котором говорили Иисус Христос и апостолы. На нем написано очень много текстов, в определенное время он был столь же распространен, как язык международного общения, примерно, как английский сейчас. Это продолжалось до VII века, пока он не был вытеснен арабским. На самом деле, существует обширная литература – и иудейская, и христианская – написанная именно на арамейском.