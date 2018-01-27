Власти Днепра разместили по городу 40 бордов в память о жертвах Холокоста

На сорока информационно-рекламных носителях – билбордах и ситилайтах, в Днепре по решению городского совета размещены к Международному Дню памяти жертв Холокоста мемориальные плакаты. Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Плакаты ко Дню Холокоста трех видов выполнены в едином дизайне, на них обозначена дата «27 января - Международный день памяти жертв Холокоста». Подписи же на плакатах различаются: «В память ста тысяч жертв Бабьего Яра», «В память о 1 100 000 еврейских детей» и «В память о 6 000 000 евреев».

«Это не инициатива какого-то чиновника, а коллективная позиция руководства города и городского совета, это наше принципиальное решение – не просто почтить память безвинных жертв, но и подчеркнуть различные аспекты этой трагедии. Мы многонациональный город, и память о трагедии каждой этнической группы – это наша общая боль и общая память», – рассказал Артем Ниделько, руководитель департамента информационной политики, разработавший дизайн плакатов.

«Для нас это было несколько неожиданно, когда мы увидели эти плакаты, но мы считаем, что это очень правильно и важно – говорить населению о таких трагедиях, ибо чужой боли не бывает. То, что это сделал город, чрезвычайно важно, причем не только для нас, жителей Днепра, но и для Украины и даже за ее пределами», – отметил руководитель музейного отдела Всеукраинского института изучения Холокоста Егор Врадий.