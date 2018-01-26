Священник-бард представил в Житомире свою книгу поэзии

Известный автор-исполнитель, настоятель киевского храма в честь святителя Михаила протоиерей Роман Барановский (псевдонимы — Роман Лилея, Роман Ли) 20 января представил в Житомире свой первый поэтический сборник — «Не знаю я, чи мають квіти душу...». Об этом сообщает "Фома в Украине" со ссылкой на Житомирскую епархию УПЦ.

Первая презентация книги известного барда собрала в житомирском «Украинском доме культуры» полный зал. Принял участие в мероприятии и митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим и другие почетные гости.

Отец Роман ознакомил аудиторию с сборником лирической поэзии и поделился несколькими патриотическими и юмористическими стихотворениями. В целом мероприятие прошло в веселой атмосфере.

В книгу вошли стихи, написанные на протяжении 2017 года на украинском языке, который, по мнению автора, является самым поэтичным языком в мире.

Главными героями сочинений являются цветы. Именно через них автор стремится показать разные характеры людей, раскрыть прекрасные женские черты, запечатлеть вечную красоту.

Автор не ограничивается лишь красотой поэтической формы, а погружает читателя в тайну столкновения добра и зла, света и тьмы, материального и духовного. Взволнованно и одновременно отстраненно лирический герой старается разобраться в своих чувствах, ищет гармонию, разговаривает с любимой, с собой, с миром.

Книгу проиллюстрировала художница Александра Бахина.

Сборник вышел в конце 2017 года. Первыми ознакомиться с его содержимым смогли участники и гости V Международного православного фестиваля авторской песни «Благодатное НЕБО», который прошел в Киеве 25 декабря. Первая же самостоятельная презентация издания состоялась в Житомире.

Напомним, отец Роман Барановский — основатель нескольких монастырей в разных областях Украины, известный автор-исполнитель. В 1991 году стал лауреатом ІІ фестиваля «Червона рута» в Запорожье (зал встречал его песню «Вечная память» стоя). В 1992-м отец Роман занял первое место на Межнародном фестивале «Доля» в жанре авторской песни. Сегодня священник поет на встречах, мероприятиях в больницах, военных частях.