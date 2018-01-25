Полицейские задержали мужчин, которые пытались поджечь Десятинный монастырь в столице

Полицейские задержали мужчин, которые пытались поджечь Десятинный монастырь в Киеве. На месте происшествия изъяли бутылки с зажигательной смесью и начато уголовное производство, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Происшествие случилось ночью 25 января по улице Владимирской в Шевченковском районе столицы. В дежурную часть поступило сообщение от церковнослужителя о поджоге здания.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Опросив заявителя, стражи порядка выяснили, что поджечь здание пытались двое неизвестных. В ходе осмотра места происшествия обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью. Все это изъяли и направили на экспертное исследование.

Правоохранители оперативно установили и задержали лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления. Ими оказались 33-летний и 36-летний киевляне. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.