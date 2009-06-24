На юбилей Полтавской битвы пообещали приехать 200 шведов

На юбилейные мероприятия по случаю празднования 300-летия Полтавской битвы в составе организованных официальных делегаций из Швеции прибудет свыше 200 человек. Об этом заявил городской голова Андрей МАТКОВСКИЙ на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию исторического события, сообщает Pravoslavye.org.ua.

При этом городской голова добавил, что почти вдвое больше гостей приедет из России.

Как сообщил А.МАТКОВСКИЙ, в полтавских гостиницах нет ни одного свободного номера, рестораны также заказаны заблаговременно. За каждой иностранной делегацией закреплены ответственные работники горисполкома или руководители предприятий и учреждений. Гостей провезут специально разработанными экскурсионными маршрутами.