В Винницкой области немец хочет спасти старинную деревянную церковь
15:24, 24 января 2018
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Деревянная церковь в небольшом селе Бурковцы / vlasno.info
Уникальный деревянный храм, который чудом частично сохранился до сегодняшнего дня, хочет восстановить человек из Германии.
Как сообщает Vlasno.info, заброшенная церковь разрушается и никто за ней не следит. Находится деревянная церковь в небольшом селе Бурковцы, Погребищенского района.
Местные говорят, что этому зданию больше 150 лет.
"Церковь планируем реконструировать, но не за государственные средства. Недавно в деревню приехал один немец, чьи родственники жили в нашем селе", – рассказала председатель Новофастовского сельского совета Леся Волк.
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