В Винницкой области немец хочет спасти старинную деревянную церковь

Уникальный деревянный храм, который чудом частично сохранился до сегодняшнего дня, хочет восстановить человек из Германии.

Как сообщает Vlasno.info, заброшенная церковь разрушается и никто за ней не следит. Находится деревянная церковь в небольшом селе Бурковцы, Погребищенского района.

Местные говорят, что этому зданию больше 150 лет.

"Церковь планируем реконструировать, но не за государственные средства. Недавно в деревню приехал один немец, чьи родственники жили в нашем селе", – рассказала председатель Новофастовского сельского совета Леся Волк.