УНИАН сказал новому проекту: с Богом!

Презентация нового проекта «УНИАН Религии» состоялась сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках проведения круглого стола «Религиозная тематика в светских СМИ: проблемы и перспективы».

Участники круглого стола - представители религиозных конфессий, государственных учреждений, общественных организаций и журналисты - обменялись мнениями относительно проблем освещения религиозной тематики в светских СМИ, а также внесли предложения по повышению уровня освещения религиозной жизни в Украине на страницах периодических изданий. Подчеркивая общественную потребность в предоставлении объективной, взвешенной информации относительно деятельности Церквей, присутствующие выразили надежду, что новый проект УНИАН будет исполнять такую роль.

«Бесспорно, существует потребность во взвешенном ресурсе, который подавал бы информацию о религиозной жизни свободной от заангажированности, тенденциозности и пропагандистской направленности», - отметил, в частности, пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата епископ Евстратий (ЗОРЯ).

В свою очередь, пресс-секретарь Украинской православной церкви протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО ожидает, что новый проект будет демонстрировать примеры беспристрастности и объективности в освещении религиозной жизни. По мнению представителя УПЦ, „необходимо дать возможность каждой конфессии показать себя”. При этом он считает, что в рамках нового проекта должна присутствовать полемика и дискуссии.

«Если будете освещать правду, тогда правда вас свободными сделает», - сказал, обращаясь к присутствующим в зале журналистам, помощник руководителя Департамента информации Украинской греко-католической церкви иерей Олег ПАНЧИНЯК.

Представитель Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор ЕЛЕНСКИЙ подчеркнул, что религиозная тематика должна освещаться на страницах СМИ так же обстоятельно и профессионально, как и другие важные общественные вопросы, ведь, по его словам, «общественная палитра будет неполной без информации о религиозной жизни». То же самое отметила и представитель Киевской иудейской религиозной общины Инна ИОФФЕ.

Хотя во многих выступлениях подчеркивалось, что уровень освещения религиозной тематики на протяжении последних лет повысился, однако участники круглого стола отмечали тенденциозность, характерную для многих СМИ. В частности, отец Алексей САМСОНОВ (Римско-католическая церковь в Украине) заметил, что часто церковная тематика используется в качестве средства влияния для решения политических вопросов.

Исполнительный директор общественной организации Институт религиозной свободы Максим ВАСИН отметил, что нередко информация о религиозной жизни подается неполной, вырванной из контекста, а журналистам, пишущим на религиозную тематику, по большей части не хватает знаний.

К тому же, по словам директора религиозно-информационной службы в Украине Тараса АНТОШЕВСКОГО, у нас не хватает профессиональных экспертов, которые могли бы на высоком уровне и беспристрастно освещать эти важные и чувствительные для общества вопросы.

В свою очередь, представитель Духовного управления мусульман Украины Рустам ГАФУРИ предостерег от проявлений расизма и шовинизма в материалах на религиозную тематику.

О дисбалансе в освещении религиозной тематики в светских СМИ говорила и главный редактор портала „Религия в Украине” Алла ДМИТРУК, которая, в частности, отметила, что о церковной жизни вспоминают преимущественно перед религиозными праздниками или по другому случаю, - вместо постоянного, компетентного и познавательного освещения этой тематики.

По мнению руководителя отделения религиеведения Национальной академии наук Украины Анатолия КОЛОДНОГО, все конфессии в нашей стране должны работать на развитие независимой, суверенной Украины.

Завершая круглый стол, его модератор, заместитель главного редактора агентства УНИАН Владимир ИЛЬЧЕНКО поблагодарил присутствующих за содержательные выступления и пообещал, что на сайте «УНИАН Религии» будут представлены все основные конфессии, действующие в Украине, при этом преимущество будет предоставляться материалам информационно-познавательного, просветительского характера.