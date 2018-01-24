На Волыни из храма похитили копию "Почаевской" иконы Богородицы

На Волыни, в селе Риковичи, из Свято-Покровской церкви, построенной в 1889-м году и которая является памятником архитектуры, ночью с 22 на 23 января неизвестные совершили кражу иконы Божией Матери "Почаевская", которая находилась над алтарем.

Как сообщает "БУГ", что неизвестные лица вырезали и вынесли сам образ, рамку оставили на месте. Позолоченные предметы, деньги, аппаратура в храме также не заинтересовали воров.

Преступники выломали дверь с северной стороны помещения и проникли внутрь.

Как сообщают местные жители, готовясь к краже, “профессионалам” удалось усыпить собаку священника, который проживает по-соседству. Следы свидетельствуют о том, что работали 2 человека.

Стоимость образа устанавливают работники правоохранительных органов. На месте работает полиция.