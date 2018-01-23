Во Львове в храме УГКЦ карманные воры обокрали женщину

Во Львове, в Гарнизонном храме УГКЦ в честь святых Петра и Павла, 21 января воры обокрали женщину. Об этом пострадавшая написала на своей странице в Facebook, сообщает "Форпост".

"Думаю, что это случилось при выходе. Был впереди один подозрительный мужчина с рюкзаком, а справа наверняка кто-то "работал". Просто это было очень неожиданно, не думала, что в церкви может такое быть. Когда заходишь в транспорт, то автоматически сумку держишь у себя. А здесь все такие расслабленные были. Я вышла и увидела, что сумка раскрыта. Видно, что "работали" очень быстро, взяли только наличные. Кошелек потом нашли подброшенным в подъезде у Мастерской шоколада. Там остались только карты, "счастливые" 2 доллара и 1 евро, спрятанные в потайной кармашек. Люди, которые нашли кошелек, связались со мной через банк", - рассказала бухгалтер одного из предприятий Львова Марьяна.

Заявление в полицию потерпевшая не написала.