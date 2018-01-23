В Софийском соборе Киева открытие: обнаружена утраченная роспись XVIII—XIX веков - интервью с экспертом

Заведующая сектором Национального заповедника «София Киевская» Тамара Рясная рассказала о сенсационной находке Софийского собора. Это открытие удалось сделать благодаря документам, обнаруженным в архиве Национального заповедника «София Киевская».

С заведующей сектором Национального заповедника «София Киевская» Тамарой Рясной заходим в самый древний из сохранившихся на территории Украины христианский храм — Софийский собор.

— Видите, во многих местах на сводах вроде бы нет никаких изображений — обширные поверхности просто выкрашены краской серого оттенка, — говорит Тамара Николаевна. — До недавнего времени мы с коллегами считали, что находившиеся там некогда росписи утрачены. Но оказалось, это не так. Исследуя наши архивы, я обнаружила документы о том, что на сводах находится масляная живопись XVIII—XIX веков, но она наглухо закрашена. К архивной документации прилагаются черно-белые фотографии этих росписей, кальки, картосхемы.

— Софийский собор построен и расписан 1000 лет назад — в начале XI века. Почему там появилась гораздо более поздняя живопись XVIII—XIX столетий?

— Этот храм, переживший страшное Батыево нашествие и последующие времена разрухи, почти 600 лет капитально не ремонтировался. Только при митрополите Петре Могиле в первой половине XVII века собор начали приводить в порядок. Во времена Ивана Мазепы храм основательно перестроили — согласно архитектурным вкусам эпохи. Его внешний вид порядком изменился. Однако древние фрески и мозаики внутри остались целыми. К тому времени краски фресок поблекли. По этой или иной причине внутреннее убранство храма решили полностью переделать. К счастью, фрески не уничтожили — просто создали поверх них новую живопись в стиле украинского барокко. Эта работа продолжалась почти весь XVIII век.

Шло десятилетие за десятилетием, и киевляне постепенно забыли, что Софийский собор изначально был расписан фресками княжеских времен. В 1843 году в одном из помещений отвалился кусок штукатурки. Даже обнаруживший этот непорядок протоиерей Тимофей Сухобрусов, похоже, не знал, что за живопись под ней скрывается.

В это время в Киево-Печерской лавре работал специалист по древней живописи, архитектор и историк академик Федор Солнцев — он изучал старинные произведения церковного искусства. Его попросили осмотреть обнажившийся в Софийском соборе фрагмент живописи. Академик был потрясен, поняв, что это фреска XI века.

О сенсационной находке доложили высшему духовенству и императору Николаю I. Царь распорядился раскрыть фрески и «исправить в прежнем виде». Руководителем работ назначили академика Солнцева. Кстати, он родился в семье крепостного крестьянина. Художественный талант Федора по достоинству оценил помещик, в имении которого жили Солнцевы, — граф Мусин-Пушкин. Он отпустил на свободу всех членов семьи. В 14 лет Федор стал студентом Императорской академии художеств.

Так вот, под руководством Солнцева за два года фрески XI века в Софийском соборе расчистили. И тут все увидели, что персонажи на них благословляют двумя перстами, а не тремя, как было принято после церковной реформы середины XVII века. Это вызвало серьезную озабоченность духовенства: как такую «крамолу» показывать прихожанам?! Вообще, скандалов и интриг вокруг «солнцевской» реставрации было много. Останавливаться на них не буду, это отдельная тема.

Реставрация продолжалась ровно десять лет. Старинные фрески подновили с помощью масляных красок и темперы (современные специалисты называют примененный тогда способ реставрации «варварским»). В местах, где фрески не сохранились, оставили живопись XVIII века. А на сводах в свободных местах создали новые живописные работы. Некоторые из них достаточно высокого художественного уровня.

— Кто, когда и почему их зарисовал?

— Это было сделано советскими реставраторами в 1953—1956 годах. У них был такой подход, продиктованный атеистической идеологией: из церковной живописи имеют ценность лишь фрески и мозаики XI века, потому что они древние. Значительную часть более поздней живописи решили закрасить. О ней нигде в литературе не упоминается. За 60 с лишним лет сменились уже несколько поколений историков искусства и реставраторов.

Неудивительно, что о существовании под слоем краски произведений XVIII—XIX вв.еков современные исследователи не знают. Сведения об этом сохранились только в отчетах о проведении реставрационных работ середины 1950-х, которые я обнаружила в нашем архиве.

— Никто не пытался отстоять живопись XVIII—XIX веков?

— Знаете, такой смельчак нашелся — молодой сотрудник команды реставраторов (его фамилию и имя я называть не стану). Получилось так, что сейчас на композиции под сводами собора, на которой изображены 35 из 70 апостолов, один из персонажей имеет портретное сходство с этим реставратором.

— Каким образом вы выяснили, что один из них нарисован с лицом молодого реставратора?

— В отчетах середины 1950-х годов есть фотографии композиции с апостолами до и после реставрации. Я обратила внимание, что там, где изначально был изображен худощавый старец с длинными седыми волосами, появилось лицо молодого человека с пухлыми щеками и зачесанными назад волосами (такая прическа была модной в 50-х годах прошлого века). Сохранилось фото команды, работавшей тогда над живописью собора. Если сравнить лица апостола, о котором я сказала, и одного из реставраторов на снимке, вы увидите, что они очень похожи.

— Что могло подтолкнуть этого человека нарисовать себя среди святых?

— Согласно протоколам собраний группы реставраторов, молодой человек всячески отстаивал живопись XVIII—XIX вв.еков. Однажды сгоряча даже выпалил: «Эти фрески XI столетия не имеют никакой ценности!» Будучи, видимо, на взводе, он и решил написать вместо практически осыпавшегося лика старца свой портрет. Тем более что композицию с апостолами предстояло вскоре упрятать под слой серой краски. Следует сказать: в прошлые века художники нередко изображали в церквях себя, своих друзей, возлюбленных...

— Закрашенные в 1950-е годы композиции можно будет открыть?

— По предварительной оценке главного реставратора Национального заповедника «София Киевская» Анатолия Остапчука, сделать это непросто. Вопрос о том, будут ли раскрывать эти изображения, пока не ставился.

Покажу вам черно-белые снимки двух наиболее понравившихся мне композиций XIX века, которые сейчас скрыты под слоем серой краски. На одной из них — «Путь в Эммаус» — видим Христа, идущего по дороге с апостолами Лукой и Клеопой. Апостолы… не узнают Его.

— Удивительно, почему?

— Лука и Клеопа находились в сильном смятении. Это произошло вскоре после распятия Иисуса. Они перестали верить в то, что Христос — Сын Божий, ведь Он умер на кресте. Оба были уверены, что Его уже нет в живых. Апостолы еще не знали, что Христос в этот день воскрес.

Они шли из Иерусалима в селение Эммаус. Сын Божий присоединился к ним по дороге, но апостолы Его не узнали. Иисус говорил им, что все произошло так, как написано в Писании, однако собеседники отнеслись к Его словам с недоверием. Втроем пришли в Эммаус, остановились в доме у Клеопы, сели ужинать. И вот тут апостолы наконец узнали Иисуса — по тому, как Он благословил и надломил хлеб (это изображено на второй композиции). В этот момент Христос стал для них невидимым. Для меня эта сцена — одна из самых трогательных. К тому же она очень талантливо написана. Кстати, эта композиция сохранилась лучше, чем другие, скрытые под слоем краски.

Обе эти работы середины XIХ века довольно большие — примерно по 30 квадратных метров каждая. Следует сказать, что рядом с ними (возле иконостаса) находится целый цикл фресок о событиях, произошедших после распятия и воскрешения Иисуса.

— Удалось разобраться, где на сводах находится каждая из закрашенных композиций?

— Да, нам теперь это известно. Замечу, что во время реставрации 1950-х на сводах была уничтожена весьма ценная надпись, вероятно, сделанная в XVII веке. Мы узнали о том, что она существовала, увеличив один из архивных снимков, сделанных в 1930-е годы. Надпись гласит, что собор начал «сдатися», то есть строиться, в 1011 году. Это неимоверно важная информация. В летописях указываются две разные даты начала строительства — 1017 год и 1035-й. Надежда Никитенко, которую я уже упоминала, около сорока лет всесторонне исследовавшая Софийский собор, пришла к выводу: он был заложен раньше — в 1011 году князем Владимиром, крестившим Русь.

Граффити, обнаруженные на стенах собора Надеждой Николаевной и заместителем генерального директора Национального заповедника «София Киевская» доктором исторических наук Вячеславом Корниенко, подтвердили эту дату. Все это дало основания отпраздновать 1000-летие собора в 2011 году. Но все равно дискуссии историков продолжаются. Надпись, уничтоженная реставраторами в 1950-х годах, является весомым аргументом.

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