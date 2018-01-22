В Одессе прошло отпевание полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей

В Одессе 22 января прошла церемония прощания с участковым офицером Приморского отдела полиции Сергеем Пригариным, погибшим в результате стрельбы в центре города 19 января. После прощания в Доме офицеров чин погребения участкового инспектора в храме в честь Всех святых УПЦ на Таировском городском кладбище совершил епископ Южненский Диодор, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Делегация Одесской епархии во главе с протоиереем Александром Маличенко приняла участие в гражданской панихиде по убитому участковому инспектору Национальной полиции Украины. От духовенства Одесской епархии УПЦ был возложен траурный венок к гробу погибшего и совершена краткая заупокойная лития.

В тот же день по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского епископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии совершил чин погребения участкового инспектора, который прошел в храме в честь Всех святых на Таировском городском кладбище.

От имени митрополита Агафангела и духовенства Одесской епархии епископ Диодор выразил глубокие соболезнования семье погибшего полицейского и отметил, что об упокоении раба Божия Сергия будет молиться все духовенство епархии.

Погибший полицейский был похоронен на Таировском кладбище г. Одессы.

Напомним, вследствии стрельбы в Одессе 19 января получили ранения два правоохранителя и один случайный прохожий. Кроме того, погибли один из товарищей стрелка и участковый Сергей Пригарин. У молодого лейтенанта остались жена, двухлетняя дочь и мама. Сам стрелявший был застрелен правоохранителями на месте.