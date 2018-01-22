Жене киевского священника УПЦ присуждено звание "Мать-героиня"

Жене настоятеля киевского храма в честь святителя Николая Елене Клименко 22 января в помещении Киевской городской государственной администрации было присуждено почетное звание “Мать-героиня”. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В этот день первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник вручил киевлянам государственные награды по случаю Дня соборности Украины. Сегодня к наградам представлены учителя, преподаватели, врачи, многодетные матери, и другие заслуженные жители города Киева.

Матушка Елена Клименко является женой прот. Николая Загороднего, настоятеля храма Святителя Николая в Дарницком районе Киева. В семье отца Николая и матушки Елены воспитываются шестеро сыновей.

Елена Клименко - художник по специальности. Профессионально занимается иконописью, живописью и проводит еженедельные мастер-классы по живописи.

Почетное звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, учитывая весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств.