Ювенальная юстиция: что за фасадом?

В самом начале существования судов для несовершеннолетних автономная ювенальная юстиция была создана в США, Канаде, Англии, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, России, Польше, Венгрии, Египте, Японии, Австралии, Новой Зеландии, кантонах Французской Швейцарии. Первый суд по делам несовершеннолетних учрежден 2 июля 1899 г. в Чикаго (штат Иллинойс). Россия стала одной из первых стран, создавших “детские” суды в начале XX в.; первый суд для несовершеннолетних был открыт в Санкт-Петербурге 22 января 1910 г.

Ко времени Октябрьской революции “детские” суды уже функционировали в Петрограде, Москве, Харькове, Киеве, Одессе, Либаве, Томске, Риге, Саратове. По декрету Совнаркома России от 17 января 1918 г., автономная ювенальная юстиция была заменена другой системой, которая, по мнению ее создателей, мыслилась более гуманной, более приспособленной к обращению с детьми и подростками.

Сегодня под ювенальной юстицией в основном понимается специальная система правосудия для несовершеннолетних. Она ориентирована прежде всего на профилактику правонарушений и реабилитационную работу с детьми и подростками, нарушившими закон, на защиту законных интересов несовершеннолетних в гражданском и уголовном судопроизводстве.

Тем не менее, несмотря на благовидную декларацию, ювенальная юстиция сегодня в обществе воспринимается неоднозначно.

Что общего у сторонников и противников введения ювенальной юстиции

И те и другие заявляют о том, что сегодня в государствах, образовавшихся на постсоветском пространстве, весьма остро стоит вопрос о воспитании несовершеннолетних и защиты их от насилия как нравственного, так и физического. И те и другие осознают, что, к сожалению, ни правовая, ни социальная системы не справляются с задачами воспитательной и правозащитной работы с несовершеннолетними, что системы эти нуждаются в реформировании и совершенствовании и что семьи, которые должны заботиться о здоровье и нравственном воспиатании детей, увы, сегодня зачастую не способствуют созданию благоприятных для этого условий, что взрослый мир далеко не всегда дружелюбно настроен по отношению к подросткам и угрожает им растлением и физической смертью — дети становятся средством незаконного обогащения и удовлетворения пороков. Естественно, это все является следствием политических, экономических и культурных процессов, происходящих в обществе. Но ведь процессы эти не происходят независимо от людей. Это и есть деятельность самих людей. И тут, уж наверняка, никто не будет спорить с тем, что в основе ее лежат нравственные законы или... беззаконие.

Что различного у сторонников и противников

Различны подходы к решению данных проблем. И зависят они от убеждений. Например, кто-то убежден в том, что без помощи Запада мы сами не в состоянии исправить у себя ситуацию. Кто-то же, наоборот, считает, что заграница нам не поможет. Кто-то считает, что все зависит от экономической стабильности, кто-то же акцентирует внимание на культурных и духовных аспектах развития общества. Одни считают, что семья и брак — это уже устаревающие институты, что общество должно быть свободно от подобных рамок и ограничений. Другие же принципиально считают брак Божественным установлением, которое нужно беречь и которое, в свою очередь, охраняет от тлетворного влияния мира сего.

Кому война, а кому мать родна

Как оказывается, далеко не все искренне обеспокоены беспорядками в обществе. Ведь при таких условиях удобно служить мамоне. Поэтому, к сожалению, не всегда то, что предлагается под благовидным предлогом, таковым является по существу. Например, попытки ввести в наших отечественных школах программы по сексуальному просвещению детей. Добрые дяди и тети, заботясь о том, чтобы подростки не подвергались опасности ранней беременности и необходимости делать аборты, рекламируют противозачаточные средства. На самом деле преследуется задача расширения рынка сбыта такой продукции. Или введение в школьные программы той же валеологии. Зачем, когда существуют хорошие программы по охране труда и здоровья? Просто под новые программы даются гранты, и кто-то может на этом заработать. В общем все это приводит общество к дестабилизации. И, очевидно, что и это кому-то выгодно.

Только без паники

Указанные проблемы существуют в мире уже давно и не только в нашем обществе. Об этом говорят не только православные, но и представители других вероисповеданий и религий, а также и неверующие (как правило, последние — это люди, которые уже сами, на собственном горьком опыте, познали опасность подобных негативных явлений, либо просто нравственно здоровые люди). И если говорить о ювенальной юстиции, то существуют факты, которые заставляют задуматься, стоит ли ее вводить в нашу правовую систему. При этом изучение данного вопроса должно быть лишено какой бы то ни было предвзятости. И конечно же, не должно быть никакой истерии, нагнетающей страх, сеющей ненависть и вражду и, опять-таки, далекой от объективности. С другой стороны, опасна и беспечность. Приведу образный пример. Представьте, что где-то неподалеку случилось сильное землетрясение. До нас оно не докатилось, но, как прогнозируют сейсмологи, это вполне возможно. Что мы будем делать? Будем только со страхом говорить о надвигающемся бедствии? Будем спокойны и безразличны: этого с нами не произойдет? Будем в панике метаться во все стороны, на что потратим много сил и эмоций, которые нам еще понадобятся? Или возьмем себя в руки и постараемся принять все необходимые меры, чтобы максимально помочь себе и другим?

Игумен Лонгин (Чернуха), УПЦ.