Крещенские купания в Киеве с высоты птичьего полета (видео)
19:06, 19 января 2018Общество
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Крещенские купания в Киеве проходили на Оболонской набережной / youtube.com
На праздник Крещения, 19 января, тысячи киевлян пришли на Оболонскую набережную, чтобы принять участие в праздничных омовениях. Журналисты "Апострофа" сделали видеозапись крещенских купаний с высоты птичьего полета.
На кадрах запечатлено, как киевляне совершали крещенский обряд возле Покровского собора на Оболони. Окунуться в прорубь изъявили желание несколько тысячи человек.
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