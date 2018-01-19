Крещенские купания в Киеве с высоты птичьего полета (видео)

На праздник Крещения, 19 января, тысячи киевлян пришли на Оболонскую набережную, чтобы принять участие в праздничных омовениях. Журналисты "Апострофа" сделали видеозапись крещенских купаний с высоты птичьего полета.

На кадрах запечатлено, как киевляне совершали крещенский обряд возле Покровского собора на Оболони. Окунуться в прорубь изъявили желание несколько тысячи человек.