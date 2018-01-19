В Киеве более 400 правоохранителей обеспечивают правопорядок в день Крещения Господня

13:39, 19 января 2018
Общество
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В столице порядок и безопасность в местах массового празднования Крещения обеспечат 400 правохранителей / telegraf.com.ua

В столице публичный порядок и безопасность в местах массового празднования Крещения охраняют 400 работники структурных подразделений столичной полиции и Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Согласно информации, правоохранители работают сегодня в усиленном режиме, чтобы не допустить никаких нарушений правопорядка и других опасных ситуаций во время религиозного праздника.

Работники столичной полиции и нацгвардейцы обеспечивают общественный порядок возле 118-ти культовых сооружений и вблизи 17-ти водоемов.

Правоохранители отмечают, что будут немедленно реагировать в случае каких-либо грубых нарушений.

В свою очередь полицейские призывают жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения в общественных местах, быть взаимовежливыми.

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